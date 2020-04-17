Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.<br>Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'daki evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası olan Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Mustafa Özbek, Nokta Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. <br>Cenaze namazını kıldıran Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.<br>Özbek, kurucusu olduğu sendikanın 34 yıl genel başkanlığını yapmış, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-04-17 13:42:44<br>
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