Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'daki evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası olan Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Mustafa Özbek, Nokta Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Cenaze namazını...

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.<br>Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'daki evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası olan Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Mustafa Özbek, Nokta Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. <br>Cenaze namazını kıldıran Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.<br>Özbek, kurucusu olduğu sendikanın 34 yıl genel başkanlığını yapmış, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-04-17 13:42:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek toprağa verildi Mustafa Özbek’e sessiz sedasız cenaze
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek ...
O sazıyla çalıp söylüyor, gönüllüler de maske üretiyor Maske üretenlere müzikli moral Branşlar farklı amaç aynı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin, "Maskelerimiz belediyeye verilip, ilçe halkına dağıtımı yapılıyor" "Personelin motivasyonu için Mehmet hocama iş düştü" "Maske dikimine bağlama, beden eğitimi, halk oyunları ve diğer öğretmenler katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER O sazıyla çalıp söylüyor, gönüllüler de maske ...
Bahşılı'da öğrencilere öykü yarışması
YEREL HABERLER Bahşılı'da öğrencilere öykü yarışması
Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi
YEREL HABERLER Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye ...
Bahşılı’da bir mahalleye Hidayet Doğruer ismi verildi
YEREL HABERLER Bahşılı’da bir mahalleye Hidayet Doğruer ismi verildi
Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor
YEREL HABERLER Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor
Uzmanından 'evde kal' uyarısı: "Korona virüs gördüğünü değil, değdiğini sobeliyor" 'Evde kal' çağrısına saklambaç örneği İl Pandemi Kurulu Üyesinden apartman sakinlerine önemli çağrı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: "Hastalığın tedavisi bulunana kadar zaman kazanmak için saklambaç oynamaya devam etmeliyiz" "Evde kal ifadesi apartmandaki komşularla iletişimde olabilirsin demek değildir"
YEREL HABERLER Uzmanından 'evde kal' uyarısı: "Korona virüs ...
Polisten, annesi sağlık çalışanı olan Mehmet'e sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Polisten, annesi sağlık çalışanı olan Mehmet'e ...
7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü Evden çıkamayan miniğe unutulmaz yeni yaş kutlaması
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum ...
80 yaşındaki kınalı ellerden devlete duygulandıran destek Nesibe nine 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 3 bin lira bağışladı 'O bize her ay veriyor' diyerek kampanyaya destek oldu
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kınalı ellerden devlete duygulandıran ...
Cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Kırıkkale'de kaçak avcılara 9 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak avcılara 9 bin 700 lira ceza
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, hayatını ...
Maske üretimi için kollar sıvandı: Kaymakam dikiyor, başkan ütülüyor Bu atölyede maskeleri Kaymakam ve Belediye Başkanı ütülüyor Çalışan 8 kadına destek veren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı beğeni topladı İlçe Kaymakamı Saliha Karataş; "Hedefimiz bin adet maske üretmek" Delice İlçe Belediye Başkanı Turgut Özden: "Kaymakam hanım dikti, ben de ütü yaptım"
YEREL HABERLER Maske üretimi için kollar sıvandı: Kaymakam dikiyor, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X