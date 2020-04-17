İngiltere'den getirilen 61 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, İngiltere'den getirilen 61 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.<br>İngiltere'den uçakla Türkiye'ye getirilen 61 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. 1'i çocuk 61 kişi, 3 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 61 kişi, tekrardan sağlık kontrolleri yapılarak, tek kişilik odalara yerleştirildi. <br>Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, 3 otobüs AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.<br>14 günlüğüne karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da vatandaşlara destek sağlayacak.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ<br>2020-04-17 21:49:58<br>

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