Uzmanından anne ve anne adaylarına korona virüs uyarıları Anne ve anne adaylarına 'ev izolasyonu' hatırlatması Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül: "Tedbiri elden bırakmamak lazım" "Virüs mutasyona uğrayıp şekil ve nitelik değiştirebiliyor" "Ev izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzmanından anne ve anne adaylarına korona virüs uyarıları Anne ve anne adaylarına 'ev izolasyonu' hatırlatması Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül: "Tedbiri elden bırakmamak lazım" "Virüs mutasyona uğrayıp şekil ve nitelik değiştirebiliyor" "Ev izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz”

İHA

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül, anne ve anne adaylarını uyararak 'tedbiri elden bırakmamak lazım' dedi.

Uzmanından anne ve anne adaylarına korona virüs uyarıları Anne ve anne adaylarına 'ev izolasyonu' hatırlatması Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül: "Tedbiri elden bırakmamak lazım" "Virüs mutasyona uğrayıp şekil ve nitelik değiştirebiliyor" "Ev izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz”

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül, anne ve anne adaylarını uyararak 'tedbiri elden bırakmamak lazım' dedi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs (Covid19), her yaş grubunu tehdit ediyor. Salgın, herkesi olduğu gibi en çok da anne ve anne adaylarını tedirgin ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül, hastaneye gelen tüm hastaların dışarıda kurulan konteynerlerde ilk işlemlerinin yapıldığını kaydetti. Bülbül, "Korona virüs biliyorsunuz ocak ayından itibaren gündemimize girdi. Yoğun bir şekilde de hepimizi meşgul ediyor. İlk başta yaşlılarda görülür diye bir popülarite kazandı ancak daha sonra gördük ki Çin'den, İtalya'dan, İspanya'dan gelen çalışmalarda çocuklarda da görülebiliyor. Özellikle küçük yaş bebeklerde solunum yetmezliği ile nadiren de ishalle karşımıza çıkabiliyor. Gerçi 10 yaş altındaki çocuklarda ölüm henüz bildirilmedi. Yaşlılar kadar korktuğumuz bir durum değil çocuklar için. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü her an virüs biliyorsunuz mutasyona uğrayıp şekil, nitelik değiştirebiliyor. Bakarsınız yarın bir gün çocukları daha fazla etkiler bir karakter kazanabilir.

“Sosyal mesafemizi iyi ayarlamalıyız”
Hastanelerinde de ilk genelgenin ardından bir takım önlemler aldıklarını belirten Prof. Dr. Bülbül, sosyal mesafenin gençyaşlı herkes için çok önemli olduğunu bildirdi. Bülbül, “Biz de pandemi kurulunun bize önerdiği şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hekimlerimiz uyulması gereken tüm kuralları hem kılık kıyafet olarak hem hastalara yaklaşım olarak uygun bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında esnek çalışma modelini uyguluyoruz. Böylece mümkün olduğunca asistanlarımızı, hekimlerimizi diğer sağlık çalışanlarını korona virüs ile karşılaşmaktan korumuş oluyoruz. El yıkama, evde izolasyon bunlar hep söylenen şeyler ve artı sosyal mesafe dediğimiz en az 1 metre olacak şekilde ayarladığımız bir mesafe. Şu anda ben konuşurken bile virüs belki benim konuştuğum zaman ortaya çıkan partiküller ile havaya saçılabilir. Virüsün en fazla ulaşabileceği yer 1.5 metre deniliyor. Bu nedenle 1.5 metrelik bir sosyal mesafe korunuyor. Eğer hasta muayene ederken bu mesafeyi korunamıyorsak o zaman zaten maskemiz eldivenimiz ve yüz siperliğimiz ile hastamızı muayene ediyoruz” dedi.

“Ev izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz”
Hamile kadınların çok tedirgin olduğunu kaydeden Bülbül, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gebeler çok tedirgin bunun aynısını biliyorsunuz Çernobil kazası döneminde yaşamıştık ama burada gebeleri rahatlatacak şeyler söyleyelim. Şimdilik gebelerde bebeğe geçiş çok fazla bildirilmedi bir veya iki vaka var İngiltere'den bildirilen. Bunların da bebekleri sağlıklı şu anda, bebekte herhangi bir sağlık problemi yok. Kronik hastalığı olanlar burada en riskli grup. Astım hastalığı olanlar veya kronik akciğer hastalığı olan çocuklar bu kistik fibrozis gibi özellikle hastalığı olan bu çocukların kendilerini koruması dışarı çıkarken maskelerini takması, fazla diğer insanlar ile iletişime girmemesi ve bol su içmesi önerdiğimiz şeyler. En ufak bir şikayetlerinde ateş, öksürük, konjonktivit gibi mutlaka aile hekimlerini veya hastaneyi arasınlar. Gerekli olursa biz onları davet edelim muayene etmek üzere. Ama diğer mesela kalıtsal metabolizma hastalıkları, biyotinidaz, eksikliği, fenilketonüri gibi veya üre sikluz enzim defekti gibi bu hastalarımızın şu anda ekstra bir titizlik göstermeleri çok beklediğimiz bir şey değil. Risk grubu değiller ama her zaman eğer enfekte olurlarsa bağışıklık sistemleri çökeceğinden bu hastalarda da biz mümkün olduğunca kendilerini korumalarını dışarıya çıkmamalarını evde izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye 88 bin sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kırıkkale’de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye ...
(Görüntülü) İngiltere'den getirilen 61 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İngiltere'den getirilen 61 kişi, ...
İngiltere'den getirilen 61 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı
YEREL HABERLER İngiltere'den getirilen 61 kişi, Kırıkkale'de gözlem ...
İngiltere’ye turist olarak gitmişlerdi, 61 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi Korona virüsü nedeniyle 1'i bebek 61 kişi, Kırıkkale’deki karantina yurduna alındı
YEREL HABERLER İngiltere’ye turist olarak gitmişlerdi, 61 Türk ...
Valilikten vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"
YEREL HABERLER Valilikten vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı: ...
(Görüntülü) Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı ...
Sağlık çalışanlarına götürülen yemek kabındaki duygulandıran not: "Annem ağlıyor" Ev kadınları yaptıkları yiyecekleri sağlıkçılara götürdü Sağlıkçıları düşünen anne; “Onlar ne yiyor?”
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına götürülen yemek kabındaki ...
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son ...
(Görüntülü) Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek toprağa verildi Mustafa Özbek’e sessiz sedasız cenaze
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek ...
O sazıyla çalıp söylüyor, gönüllüler de maske üretiyor Maske üretenlere müzikli moral Branşlar farklı amaç aynı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin, "Maskelerimiz belediyeye verilip, ilçe halkına dağıtımı yapılıyor" "Personelin motivasyonu için Mehmet hocama iş düştü" "Maske dikimine bağlama, beden eğitimi, halk oyunları ve diğer öğretmenler katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER O sazıyla çalıp söylüyor, gönüllüler de maske ...
Bahşılı'da öğrencilere öykü yarışması
YEREL HABERLER Bahşılı'da öğrencilere öykü yarışması
Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi
YEREL HABERLER Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye ...
Bahşılı’da bir mahalleye Hidayet Doğruer ismi verildi
YEREL HABERLER Bahşılı’da bir mahalleye Hidayet Doğruer ismi verildi
Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor
YEREL HABERLER Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor
Uzmanından 'evde kal' uyarısı: "Korona virüs gördüğünü değil, değdiğini sobeliyor" 'Evde kal' çağrısına saklambaç örneği İl Pandemi Kurulu Üyesinden apartman sakinlerine önemli çağrı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: "Hastalığın tedavisi bulunana kadar zaman kazanmak için saklambaç oynamaya devam etmeliyiz" "Evde kal ifadesi apartmandaki komşularla iletişimde olabilirsin demek değildir"
YEREL HABERLER Uzmanından 'evde kal' uyarısı: "Korona virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X