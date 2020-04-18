43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de bin 133 araç denetlendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, "Türkiye Huzur Güven" uygulaması ve korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bin 133 araç denetlendi.

İçişler Bakanlığı, korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce 51 bin 170 personelle ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması gerçekleştirdi. Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Kırıkkale'de de yapıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında bin 133 araç, 275 iş yeri, 32 park ve bahçenin kontrol edildiği, 86 şahsa da idari işlem yapıldığı bildirildi.

"Türkiye Huzur Güven" uygulamasında, 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ortaklaşa kentin giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimleri de yapıldı.

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