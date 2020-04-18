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Yahşihan Belediyesi, atık toplama konteynerlerini yerleştirmeye başladı

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanına atık toplama konteynerları yerleştiriyor.

Yahşihan Belediyesi, atık toplama konteynerlerini yerleştirmeye başladı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanına atık toplama konteynerları yerleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlanan genelgede yer verilen atık toplama konternerları, Yahşihan’da yerleştirilmeye başlandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın talimatları ile ilçenin dört bir yanına yerleştirilecek 150 adet atık toplama konteyneri ile halk sağlığının korunması amaçlanıyor.
“Bu hafta dezenfekte işlemlerine tekrar başlıyoruz”
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, “Korona virüs ülkemizde görülmeye başladıktan sonra bide ilçemizde gerekli tedbirleri aldık. Camiler, okullar, kaymakamlık binamız, emniyet binamız ve belediye binamızın dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Bu hafta dezenfekte işlemlerine tekrar başlıyoruz. Bunun dışında, ilçemizde bulunan her haneye beşer adet maskeyi 10 müdür ve 190 personelimizle beraber bir gün içerisinde dağıttık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun genelgeleri doğrultusunda, bugün de daha önceden hazırlamış olduğumuz çöp konteynerlarını, maske ve eldiven atıkları için mahallelerimize ve kamu kuruluşlarımıza yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız öncelikli olarak evde kalmaları. Dışarı çıkan vatandaşlarımızdan ise kullandıkları maske ve eldivenleri bu çöp konteynerlarına atmalarını rica ediyoruz” dedi.
Her mahalleye beşer konteyner
Süreç hakkında bilgi veren Yahşihan Belediyesi Garaj Amirliği çalışanı Taner Kaleli, “Yahşihan Belediyesi Garaj Amirliği ekipleri olarak korona virüs tedbirlerimiz devam etmektedir. Şu anda Yahşihan Belediyesi olarak her mahalleye beşer tane konteyner bırakıyoruz ve tüm vatandaşlarımızdan eldivenlerini ve maskelerini konteynerlara bırakmalarını rica ediyoruz. Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’ın talimatları ile tüm mahallelerimize konteyner dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

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