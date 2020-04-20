Şarampole devrilen araçtan burunları kanamadan çıktılar

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattı.

Kaza, gece saatlerinde KırıkkaleAnkara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 BB 505 plakalı otomobilin sürücüsü virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı ucuz atlatan 2 kişi hastaneye gitmek istemedi. Arkadaşının aracı olduğunu belirten sürücü, zaman zaman panik anlar yaşadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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