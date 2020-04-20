Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Fransa ve Katar'dan getirilerek Kırıkkale'deki karantina süresi dolan 309 kişi memleketlerine gönderildi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Fransa ve Katar'dan getirilerek Kırıkkale'deki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda gözetim altında tutulan 309 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Karantina yurtlarındaki tahliyeler sabah 09.00 itibariyle başladı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla yurttan ayrıldı. Önceden dezenfekte edilen otobüslerle sağlık kontrolleri tamamlanan 309 kişi memleketlerine gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri, yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı. "Vatan millet sağ olsun" diyerek, çok güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Taner Öztan, yetkililere teşekkür etti.

Afrika'dan geldiklerini ifade eden İbrahim Taşdoğan, "Bize burada çok güzel baktılar. Biz burada gördüğümüz şeyi evimiz de görmedik. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bu ülkede yaşadığı için çok mutlu olduğunu anlatan Hacı Kısacık, "Devletimiz şu anda insanlarına çok iyi bakıyor. Bizi Fransa'dan aldı özel uçakla buraya getirdi. Demek ki bizlere çok önem veriyorlar. Öncelikle sağlık örgütlerini çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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