(Görüntülü) Koronavirüsü yenen hemşire, taburcu oldu

'Ablam ve ben'

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<br>Koronavirüsü yenen hemşire, taburcu oldu<br> <br>KIRIKKALE'de, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan hemşire Saliha Yurtseven (32), mesai arkadaşları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.<br>Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon bölümünde görev yapan hemşire Saliha Yurtseven'in, görev yaptığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 Nisan'da hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Yurtseven, 11 günde hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarla taburcu edilen Yurtseven, "Sevgili doktorlarımız ve meslektaşlarım sayesinde daha güçlüyüm. Bizler sizin için buradayız. 'Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale <br>2020-04-20 21:52:56<br>

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