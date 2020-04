Öğretmen ve öğrencilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Gıda yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sessiz kalmayan Yahşihan ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler gıda yardım paketleri hazırladı. Organize Sanayi Meslek Lisesinde görevli öğretmenler ve öğrencilerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" için başlatmış oldukları yardım hareketi hareketinin il genelindeki tüm okullarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Hazırlanan gıda paketleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Destek ve Koordinasyon Merkezine ulaştırmak amacıyla görevlilere teslim ediliyor. Ayrıca, her yardım kolisinin içine de beşer adet maske konuluyor.



"Yardım hareketini başlatmış bulunuyoruz"

Yerel anlamda bir hareket başlattıklarını belirten İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Yerelde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, dar gelirli veya sıkıntıya düşen birçok vatandaşımıza, özellikle de Sosyal Yardımlaşma Vakfımızdan yardım alan vatandaşlarımıza maddi ve manevi yönden bir katkı sağlayabilmek için böyle bir yardım hareketini başlatmış bulunuyoruz. Bunun öncülüğünü her zaman olduğu gibi eğitim gönüllüleri, Milli Eğitim camiamız başlatmış oldu. İlçemizde bulunan meslek lisemiz, Yahşihan Meslek Lisemizin öğretmen ve öğrencilerimizin katkısıyla kuru gıda ve ayni paketler hazırlatılmak suretiyle böyle bir kampanyayı başlatmış olduk" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de yaptığı açıklamada, milli eğitim camiası olarak gerek tüm maaşlarını, gerek gücü yettiğince tüm öğretmenler ile yöneticilerin büyük desteklerinin olduğunu söyledi.



"Beşer tane de maske koyarak daha da anlamlı yapalım dedik"

Kolilerin içine maske de koyduklarını ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Yerel düzeyde Yahşihan Organize Sanayi Meslek Lisemizin öğretmenleri bir kampanya başlattılar. Bizler de bunun bir startını vererek tüm ilimizdeki bütün okullarda en az bir öğretmene bir koli düşecek şekilde kampanya yapacağız. Kolilerimizin içinde kuru gıda, her türlü aynı ihtiyaçların bulunduğu ve aynı zamanda her koliye tüm vatandaşlar için bugün büyük önem taşıyan beşer tane de maske koyarak daha da anlamlı yapalım dedik. Valiliğimiz bütün vatandaşlara iletmeye çalışıyor ama biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu kolileri bütün dar gelirli vatandaşlara iletmek istiyoruz. Hem temel gıda ihtiyaçları hem de temel gıda kadar şimdi önemli olan maske ihtiyaçlarını da karşılayalım diye böyle bir koli hazırladık. Buna vesile olan herkese teşekkür ederim. Burada başlangıcını yaptığımız öğretmenlerimiz adına bir girişim yapıp tüm ilimizde uygulayacağız ve inşallah bu süreci en kısa sürede hepimizin birlikteliği ile aşacağımızı düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.