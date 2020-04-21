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Yahşihan Belediyesi, 23 Nisan’ı şiirlerle kutlayacak

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların okuduğu şiirleri belediye hoparlöründen yayınlayacaklarını açıkladı.

Yahşihan Belediyesi, 23 Nisan’ı şiirlerle kutlayacak

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların okuduğu şiirleri belediye hoparlöründen yayınlayacaklarını açıkladı.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, bu yıl meydanlarda kutlanmayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, ilginç bir yönteme imza attı. İlçedeki çocuklardan okudukları şiirleri ses kaydı ve video çekerek kendisine göndermelerini isteyen Türkyılmaz, bu şiirlerin belediye hoparlörlerinden ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını söyledi. Etkinliğe katılmak için bazı şartların olduğunu belirtilirken belediyeden yapılan açıklamada, “23 Nisan ile ilgili bir şiir okuyup, videoya alınacak. Videoyu gönderirken çocuğun anne ve baba ismi ayrıca okulu ve sınıfı yazılacak. Çekilen video veya ses kaydı 0532 462 98 35 numaralı telefondan, Whatsapp uygulaması üzerinden gönderilecek” ifadelerine yer verildi.
Yapılacak olan etkinliği, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını şiirlerle kutlayacağız” sloganı ile tanıtan Başkan Türkyılmaz, güzel bir etkinliğe imza atmak istediklerini bildirdi. Başkan Türkyılmaz, “Tüm dünyada etkisi devam eden korona virüs salgını nedeni ile devletimizin almış olduğu tedbirler gereğince, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılacak tüm etkinliklerin üzülerek iptal edildiğini belirtmek isterim. Ama siz çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir şiir okuyup ses kaydı ve video çekerek Whatsapp’tan bana yollaması halinde, Belediyemiz anonslarından ve yine Belediyemiz sosyal medyalarından paylaşarak bir nebze de olsa bu zor zamanlarımızda sizlerin hazırlamış olduğu videolar ve ses kayıtlarıyla güzel vakit geçireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız şimdiden kutlu olsun” dedi.

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