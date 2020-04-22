Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Köy yollarının iyileştirilmesi, eksik kalan yolların yapımı, köy içi düzenlemeler, içme suyu ve diğer alt yapı çalışmalarının görüşüldüğü hazırlık toplantısı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2020 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneğinin il ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına ve diğer yatırım planlarının uygulanması görüşüldü. Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ile ilgili birim müdürleri katılırken İlçe Kaymakamları ve İl Genel Meclis üyeleri ise video konferans sistemiyle katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.