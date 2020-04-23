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Kırıkkale Valisinden 23 Nisan'da doğan çocuğa doğum günü sürprizi Evde kalan öğrenciye sürpriz kutlama

İHA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan'da doğan 9 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret ederek, sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valisinden 23 Nisan'da doğan çocuğa doğum günü sürprizi Evde kalan öğrenciye sürpriz kutlama

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan'da doğan 9 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret ederek, sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evinde kutlayan 9 yaşındaki Şevval Şahin'e sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Yeni Mahalle'de yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Şevval Şahin'in evine giden Vali Sezer, miniğe doğum günü pastası getirerek hediye verdi.

"İnşallah daha güzel, daha heyecanlı günlerde 23 Nisanları kutlarız"
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve aynı zamanda TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde bir sevinç içerisinde olduklarını söyledi. Korona virüsten dolayı bu sene 23 Nisan kutlamalarının evlerde yapıldığını ifade eden Sezer, "23 Nisan olması dolayısıyla 23 Nisan'da doğan çocuklarımızı ziyaret edelim dedik. 65 tane öğrencimizi ziyaret ettik. Ben de bugün Şevval'in evine geldim, Şevval'in doğum gününü kutladık, tedbirlere uyarak. İnşallah daha güzel daha heyecanlı günlerde 23 Nisanları kutlarız bugünler de geride kalır. Önümüzdeki sene daha büyük coşkuyla daha büyük hasretle bugünleri 23 Nisanları kutlarız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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