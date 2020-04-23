Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, İngiltere'den getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan 32 çocuk, kendileri için düzenlenen özel programla ile bayramlarını kutladı. <br>Kırıkkale'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurtta karantinadaki 32 çocuk için sürpriz bayram kutlaması programı hazırladı. Bu kapsamda, çocukların kaldığı odalar süslenip, Türk bayrakları ile donatıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekleyen çocuklar, çalan müzik eşliğinde eğlendi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ<br>2020-04-23 16:46:52<br>

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