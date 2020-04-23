Sağlık ve polis ekipleri çocukları unutmadı "Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Lütfen evde kalın olur mu?"

Kırıkkale'de görev yapan sağlık ve polis ekipleri hazırladıkları videoyla "Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Lütfen evde kalın olur mu?" diyerek çocuklara seslendiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yoğun mesailerine rağmen sağlık ve polis ekipleri unutmadı. Çekmiş oldukları video ile görevliler, "Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Lütfen evde kalın olur mu?" diyerek çocuklara seslendiler.

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