Kırıkkale’de 23 Nisan coşkusu: Binlerce vatandaş İstiklal Marşı okudu

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Kırıkkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle binlerce vatandaş İstiklal Marşı'nı söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için saat 21:00’de binlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarından çıkarak İstiklal Marşını söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar da pencerelere çıkarak ayyıldızlı bayraklarla kutladı. Emniyet ve sağlık personelleri de sosyal mesafe kuralına uyarak belediye hoparlörlerinden okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.