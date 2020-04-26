Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Kırıkkale’deki bir grup gönüllü kadın, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske üretiyor.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de gönüllü vatandaşlar tarafından maske üretimleri devam ediyor. Bir araya gelen bir grup gönüllü kadın da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce tahsis edilen bir atölyede maske üretmeye başladı. İlk etapta 500 adet maske üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.



"Bu milli seferberliktir aynı zamanda milli mücadeledir"

Gönüllü üretim yapan kadınlardan Nebahat Erkök, “Kırıkkaleli hanımlar devletimize katkı vermek amacıyla bir araya geldiler. Maske üretimi yapıyor. Biz de bağışımızı böyle yapalım istedik. Tüm dünyayı sarsıyor şu anda bu salgın. Ama ülkemiz, devletimiz son derece pratik tedbirler aldı. İnşallah bu salgın Allah’ın izniyle son bulacak. Bu milli seferberliktir aynı zamanda milli mücadeledir. Biz de bu mücadeleye katkı vermeyi amaçladık. Bu nedenle gönüllü olarak bir araya geldik. Hem burada hem de evlerimizde üretim yapıyoruz şu anda. Bu maskeleri ihtiyaç sahibi herkese vereceğiz” dedi.

Meliha Önder de, “Biz de burada maske yapıyoruz. Devletimize milletimize yararlı olmak için. Biraz katkımız olsun bağışımız olsun diye. Devletimiz her tarafa maske yolluyor. Bizim de katkımız olsun. Yani kadınlarla birlik olduk karar aldık ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” şeklinde konuştu.

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