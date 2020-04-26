Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

DHA

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE´de, yerel gazete dağıtan Murat Doğan (40), yolda bulduğu para dolu cüzdanı zabıta aracılığıyla sahibine teslim etti. Doğan, "Her insanın yapması gerektiğini yaptım" dedi.<br>Kentte yerel gazete dağıtıcısı Murat Doğan, sabah saatlerinde, Akşamsettin Mahallesi'nde yol kenarında, içinde para ile fatura ve yüzük olan cüzdanı buldu. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Doğan, cüzdanı bulduğunu ve sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Zabıtanın araştırması ile cüzdanın Havva Dolu´ya ait olduğu belirlendi. Doğan ve zabıta ekipleri, mahallede yaşayan Dolu'nun evine giderek, cüzdanı teslim etti. Murat Doğan, "Ben her insanın yapması gerektiğini yaptım" derken, Havva Dolu ise cüzdanı düşürdüğünü eve gelince fark ettiğini belirterek, Doğan ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-04-26 16:12:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllü kadınlar maske üretiyor
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar maske üretiyor
Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği
Pazarda polis ile maske polemiği: "Bak ben de jandarmayım" Vatandaşlar Ramazan alışverişi için pazarlara akın etti Kırıkkale'de pazar denetiminde ilginç diyalog
YEREL HABERLER Pazarda polis ile maske polemiği: "Bak ben de ...
İngiltere’den Türkiye’ye getirilen üniversite öğrencisi: “Kendimi güvende hissettim”
YEREL HABERLER İngiltere’den Türkiye’ye getirilen üniversite ...
Kırıkkale'de hayırsever insanlardan ihtiyaç sahilerine gıda paketi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hayırsever insanlardan ihtiyaç ...
Kırıkkale'de fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de fırınlar denetlendi
(Görüntülü) AK Parti'li gençlerden, çocuklara '23 Nisan' ziyareti
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK Parti'li gençlerden, çocuklara '23 ...
(Görüntülü) KIRIKKALE'DE MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE '23 NİSAN' KUTLAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRIKKALE'DE MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE '23 ...
15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir ...
Kırıkkale’de 23 Nisan coşkusu: Binlerce vatandaş İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 23 Nisan coşkusu: Binlerce vatandaş ...
Kırıkkale'de mehter takımı eşliğinde '23 Nisan' kutlaması
YEREL HABERLER Kırıkkale'de mehter takımı eşliğinde '23 Nisan' ...
Gezici mehter vatandaşlara konser verdi İstiklal Marşı’nı mehter takımıyla okudular
YEREL HABERLER Gezici mehter vatandaşlara konser verdi İstiklal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X