Korona virüs salgını çiçek satışlarını artırdı Evde kalan vatandaşlar zamanının çiçek bakımıyla geçiriyor Hem aktivite hem dekorasyon 'çiçekler'

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid19) nedeniyle evde durulması çağrısına büyük oranda uyan vatandaşlar çiçek satışlarını artırdı.

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etti. Evde kalarak dışarı çıkmayan vatandaşlar da, farklı alanlara yönelerek çeşitli hobiler edindi. Kimisi boyama öğrenirken kimisi de yemek yapmak gibi farklı alternatiflere yöneldi. Kırıkkale'deki bazı vatandaşlar da bu süreci evlerinde çiçek bakarak geçirmeye başladı. Evin havasını temizleyen çiçekler evin dekorasyonunu da renklendiriyor. Satıcılar da bu durumdan bir hayli memnun kalıyor.

Halk pazarında çiçekçilik yapan İbrahim Kılıç, "Korona virüsten dolayı inanların eve kapanmasından ötürü çiçek satışlarımızda bir artış söz konusu oldu. İnsanlar artık uğraşmak için bir şeyler alıyorlar. Bu da en güzel uğraş olduğu için çiçeklerimiz de artış oldu. Teşekkür ediyorum bundan dolayı" dedi.

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