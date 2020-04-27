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Dükkanları kapalı olan esnaf belediyeye teşekkür etti Belediyeden esnafa gıda yardım kolisi

İHA

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri doğrultusunda iş yerleri geçici süreyle kapanan esnaf grubu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya gönderilen gıda paketi dolayısıyla teşekkür etti.

Dükkanları kapalı olan esnaf belediyeye teşekkür etti Belediyeden esnafa gıda yardım kolisi

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri doğrultusunda iş yerleri geçici süreyle kapanan esnaf grubu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya gönderilen gıda paketi dolayısıyla teşekkür etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda bazı iş yerleri tedbir amaçlı ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. İş yerleri kapanan ve gelir kaybına uğrayan esnaf grubu arasında yer alan berberler, kuaförler, güzellik salonları, çay ocakları ile iş kaybı yaşayan minibüsçü esnafına geçen hafta Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile hazırlanan gıda yardım paketleri ulaştırıldı. Minibüsçü esnafına da yakıt desteği veren Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya, göstermiş olduğu dayanışma örneğinden dolayı iş yeri kapanan esnaflardan teşekkür geldi.
Korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacı ile iş yerleri kapanan ve zamanlarının büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalan esnaf grubunun zor günlerinde yanında olan Belediye Başkanı desteklerine teşekkür eden esnaflar, “Virüs başladığından beri evdeyiz. Çalışamadığımız için gelir kaybına uğradık, bu zor günlerimizde bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Saygı’ya yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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