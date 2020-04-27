Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde bir önceki Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’ın görevden alınmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Atamaya ilişkin 23.04.2020 tarih ve 2020/172 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete´nin 24 Nisan 2020 tarihli ve 31108 sayılı nüshasında yayınlandı.

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