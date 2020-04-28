Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri çaldı Hırsızların ‘200 lira’ oyunu Temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri çaldı Hırsızların ‘200 lira’ oyunu Temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Biri oyaladı, biri görüş açısını kapattı, diğeri ürünleri çaldı Hırsızların ‘200 lira’ oyunu Temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kırıkkale’de 3 kadının bir temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların işletme sahibini oyalamak için 200 lira bozdurmak istemesi 'pes' dedirtti.
Olay, merkez Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında gündüz saatlerinde meydana geldi. Halil İbrahim Soyalp'a ait temizlik ürünleri satan bir işletmeye, 3 kadın girdi.
Şüphelilerden birisi dükkan sahibini oyalamak için faraş alarak 200 lira uzattı. Bozuk parası olmadığını söyleyen dükkan sahibi, ilk olarak paranın sahte olmasından şüphelendi. Bu esnada diğer iki kadın da, raflardan ürünlere bakmaya başladı. Dükkan sahibinin sorularla meşgul edildiği esnada diğer kadınlardan biri bazı malzemeleri alarak kıyafetinin altına gizlerken diğeri de görüş açısını engelledi. Ürünleri almaya devam eden hırsızlar, bir anlık panikle bazı malzemeleri yere düşürdü. Konuşmayı bırakan dükkan sahibi de ürünleri rafa koymak isterken, kadınlara tepki gösterdi.

Şüphe üzerine kameraları inceledi
Tanınmamak için çarşaf giydikleri düşünülen 3 kişi bu sırada faraşı da bırakıp dükkandan ayrıldı. Kadınların hareketlerinden şüphelenen dükkan sahibi, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Soyalp, 3 kadının hırsızlık girişiminde bulunduğunu anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Şahıslardan başkalarının canının yanmaması için şikayetçi olan Soyalp, gelen şahısların bu ürünleri kendinden istese seve seve vereceğini bildirdi.

"İsteselerdi ben bunu bedava verirdim"
Şahısların kısa sürede telaşa kapıldığını belirten işletme sahibi Halil İbrahim Soyalp, "Komik bir durum aslında, utanılacak bir durum. Yazık denilecek bir durum. Şimdi 3 tane kadın geldi benden faraş istediler. Daha sonra 200 lira para çıkardılar. Ben o 200 lirayı bozuk değil diye şüphelendim önce. Sonra da diğer kadınlar yan tarafa geçtiler. Biri de benim görüş açımı kapatıyor. O arada deterjanın birini alıp koymuşlar. Diğer taraftan da ıslak mendile yöneliyor. O arada da bir şey düşüyor. Ondan sonra telaşa kapılıyorlar. İsteselerdi ben bunu bedava verirdim. Gerçekten biz birçok ihtiyaç sahibine gereken bütün güzellikleri yapıyoruz. İsteseydi biz bunu verirdik. Hırsızlık iyi bir şey değil. Emniyet güçlerini aradım şikayette de bulundum. Niye bulundum? Benim giden ürünüm için değil, bir başkasının canını yakmasınlar. Benim de canım yanmadı hiç de umurumda da değil. Fitremiz sadakamız olur. Ama yakalanmazsa bu artacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı
Lider takımın kaptanından 'evde kal'an taraftara şampiyonluk sözü Boş tribünler önünde sessiz antrenman Kırıkkale BA, antrenmanlara başlıyor Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Takım Kaptanı Uğur Kütük: "Biz bireysel olarak elimizden geldiği kadar antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz" "Bu şehir bize inandığı sürece o şampiyonluk kupasını getireceğiz"
YEREL HABERLER Lider takımın kaptanından 'evde kal'an taraftara ...
Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere’deki sağlık sistemini anlattı: “Orada protesto ediyorlar” Başkent Londra'dan Türkiye'ye gelen vatandaş: “Ambulanslar vaktinde ulaşmıyor” "Oradakinden çok çok daha iyiyim"
YEREL HABERLER Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere’deki sağlık ...
Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
YEREL HABERLER Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı
Dükkanları kapalı olan esnaf belediyeye teşekkür etti Belediyeden esnafa gıda yardım kolisi
YEREL HABERLER Dükkanları kapalı olan esnaf belediyeye teşekkür ...
Korona virüs salgını çiçek satışlarını artırdı Evde kalan vatandaşlar zamanının çiçek bakımıyla geçiriyor Hem aktivite hem dekorasyon 'çiçekler'
YEREL HABERLER Korona virüs salgını çiçek satışlarını artırdı Evde ...
Müdürden ’dombra’ müzikli ’korona virüs’ şarkısı Milli Eğitim Müdüründen ’korona virüs’ tedbiri: "Bana yaklaşma" Sazıyla hem çaldı hem söyledi
YEREL HABERLER Müdürden ’dombra’ müzikli ’korona virüs’ ...
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam canından oldu
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam ...
(Görüntülü) Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ...
43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği Büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolu boş kaldı Giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor, sürücülerin seyahat belgeleri inceleniyor
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' ...
Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Gönüllü kadınlar maske üretiyor
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X