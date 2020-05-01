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Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste Kanun teklifinde 'sosyal medyada kimlik numarası şartı' MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi MHP Milletvekili Halil Öztürk: "Her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için kimlik numarası vermesini öngörüyoruz" "FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün meclise sunduğu teklif ile sosyal medya hesaplarının kimlik numaraları ile açılabilmesi öngörülüyor. Böylece hem sosyal medyadaki sahte hesapların önüne geçilecek hem de kişisel veriler korunacak.

Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste Kanun teklifinde 'sosyal medyada kimlik numarası şartı' MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi MHP Milletvekili Halil Öztürk: "Her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için kimlik numarası vermesini öngörüyoruz" "FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün meclise sunduğu teklif ile sosyal medya hesaplarının kimlik numaraları ile açılabilmesi öngörülüyor. Böylece hem sosyal medyadaki sahte hesapların önüne geçilecek hem de kişisel veriler korunacak.
Son dönemlerde kullanımı artan sosyal medya, iyiye kullanımının yanında dolandırıcılık, tehdit ya da terör faaliyetleri gibi suçlarda da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya üzerinde işlenen suçların çoğu sahte hesaplarla yapıldığı için de bunların sorumlularının belirlenmesi zaman alıyor. Ayrıca, gençler arasında kullanımı artan uygulamaların ülkemizde bir temsilcilikleri bulunmadığı için çeşitli mağduriyetler de yaşanabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de, internet ortamında yayınların düzeltilmesi ve burada işlenen suçlarla mücadele edebilmek adına meclise kanun teklifi götürdü. Meclise sunulan teklife göre, sosyal medya hesaplarına kimlik numarası ile sahip olunabilecek ve böylece sahte hesapların da önüne geçilecek. Ayrıca, yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarının da Türkiye'de temsilciliklerinin açılması, buna uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına da ciddi idari yaptırımların getirilmesi öngörülüyor.

"5 milyon lira idari para cezası ödemelerini öngörüyoruz"
Meclis Başkanlığına kanun teklifini sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk, sahte hesaplar yüzünden internet kullanıcılarının mağduriyet yaşadığını belirtti. Teklifin kabul edildiğinde kişisel verilerin de korunmasının sağlanacağını aktaran Öztürk, "Bu teklifin kanunlaşması halinde Türkiye'deki sosyal medya ağ sağlayıcıları bir temsilcilik açmak zorunda ve mecburiyetinde kalacaklar. Açmak istemezlerse onlara bir süre verilecek. O sürenin sonunda internet trafiği bantı zayıflatılacak. Hala ısrarcı olurlarsa bu sürecin sonunda bunun kapatılmasını biz öngörüyoruz. Yine bununla beraber sosyal medya ağ sağlayıcılarına kendi hükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 150 bin lira ile 5 milyon lira arasında idari para cezası ödemelerini ön görüyoruz" dedi.

"FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"
Milletvekili Öztürk, "Bununla birlikte her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vermelerini, T.C. kimlik numarası vererek sosyal medya hesabı açmasını, Kişisel Veriler Koruma Kanunu kapsamında korunmasını ve Türkiye'de saklanmasını öngörüyoruz. Bu şekilde sahte dediğimiz fake hesapların tamamı kapatılacak. Bundan sonra halkta korku, panik, öfke, kin ve düşmanlık oluşturacak sosyal medya hesapları, özellikler terör unsurları, terör örgütü yandaşları FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütü yandaşlarının halkı yanlış yere yönlendirmelerinin önüne geçecek olacaktır" ifadelerini kullandı.

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