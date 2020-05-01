1 Mayıs’ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi İngiltere’den gelip karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

1 Mayıs’ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi İngiltere’den gelip karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

İHA

Dünyada korona virüsle (Covid19) mücadele sürerken, 1 Mayıs İşçi Bayramında da çalışmak zorunda kalan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförler, bu kez karantina yurtlarında süresi tamamlanan vatandaşları evlerine götürmek için direksiyon başına geçti.

1 Mayıs’ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi İngiltere’den gelip karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

Dünyada korona virüsle (Covid19) mücadele sürerken, 1 Mayıs İşçi Bayramında da çalışmak zorunda kalan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförler, bu kez karantina yurtlarında süresi tamamlanan vatandaşları evlerine götürmek için direksiyon başına geçti.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İngiltere’den getirilerek Kırıkkale’deki karantina yurtlarında kalan 62 kişinin 14 günlük karantina süreleri tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), ulaşımları sağlanan vatandaşlara ve şoförlere kumanya dağıtıldı. Kırıkkale Valiliğince de beşer litrelik bidonlar halinde turşu verildi. AFAD ekipleri, karantinadan çıkan vatandaşların eşyalarını taşıyarak yardımcı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardan saat 17.00 itibariyle tahliye edilen vatandaşları memleketlerine ulaştırmak için direksiyon başına geçen şoförler, tüm işçilerin bayramını kutladı.

"Allah, Tayyip Erdoğan’a da uzun ömürler versin"
Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden şoför Fevzi Boyer, "Biz de bir emekçiyiz. Biz de şu an vefa borcumuzu veriyoruz. Karantinadaki vatandaşları evlerine götürüyoruz. Böyle bir gün için de kendimiz için tatil vermedik. Herkes elini taşın altına koyup çalışıyor. Biz de çalışmak istiyoruz. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah, Tayyip Erdoğan’a da uzun ömürler versin" dedi.

"Karantinadaki arkadaşları alıp götüreceğiz"
Sabit çalışmak zorunda olduklarını belirten şoför Emrah Güleşen, "Bizim dinlenme veya tatil gibi bir lüksümüz olmuyor. Şu anda karantina bölgesindeyiz, arkadaşları alıp götüreceğiz. Ailelerine teslime deceğiz Allah’ın izniyle. Sonra da tekrar dönüş yoluna geçeceğiz. Biz sabit çalışıyoruz. Bizim dinlenmemiz yok. 1 Mayıs’ta da çalışıyoruz. Bayramlarda da çalışıyoruz. Hiç de sıkıntı yapmıyoruz" diye konuştu.

"Çok şükür bitti, memleketimize dönüyoruz"
Karantinadan tahliye edilen Aslı Akkaş, "Karantina günlerimiz iyi geçti. Psikolojik açıdan bizi biraz zorladı ama gerçekten yok yoktu. Her şeyimiz vardı. Yan odalardakiler ile iyi vakit geçirdik. Bazen konserler verdik. Birimizin doğum günü oldu pastalar paylaştık. Hep merak ettim 902 numarada kaldığım odada kalan öğrenciler kimlerdi. Ben onlara selam söylüyorum Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdunda. Çok şükür bitti memleketimize dönüyoruz. Allah geride kalanlara sabırlar versin diyorum" şeklinde konuştu.

"Diğer ülkelere bakıyoruz bitmişler, hepsi kartondan"
Diğer ülkelerin Türkiye’den alacakları derslerin çok olduğunu belirten Faik Aktaş ise, "Her şey çok güzeldi Allah razı olsun devletimizden. Devletimizin bize vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yanımızda oldular destek oldular. Her şeyimiz çok güzeldi. Sınırsız internetimiz vardı. Yemeklerimiz her zaman ki gibi güzel geliyordu. Gurur duymak elde değil. Diğer ülkelere bakıyoruz bitmişler. Hepsi kartondan bir ülke. Türkiye’den alacakları dersler çok" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 61 kişi, evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de karantina süresi dolan 61 kişi, evlerine ...
Bahşılı’da durak koltukları yenilendi
YEREL HABERLER Bahşılı’da durak koltukları yenilendi
Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste Kanun teklifinde 'sosyal medyada kimlik numarası şartı' MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi MHP Milletvekili Halil Öztürk: "Her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için kimlik numarası vermesini öngörüyoruz" "FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"
YEREL HABERLER Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: "Dünyaya diz çöktürdü" Cumhurbaşkanı'nın video konferans ile görüştüğü çift duygularını İHA'ya anlattı 68 yaşındaki Abdullah Öncü: "Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane, başımıza taç olsun"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: ...
Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: “Dünya ülkeleri Türkiye’yi gıpta ile izliyor” Tedbir amacıyla karantinaya alınanların gözetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: “Dünya ...
Demir yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Demir yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Karantinada doğum günü sürprizi Özel kıyafetli görevlilerden yaş günü kutlaması Doğum günü kutlanan Adıyaman: "Benim için moral oldu"
YEREL HABERLER Karantinada doğum günü sürprizi Özel kıyafetli ...
Vali Sezer, Yahşihan Belediyesi’nin çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Sezer, Yahşihan Belediyesi’nin çalışmalarını ...
Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can’a terapi desteği Otizmli Can, karantina yurdunda ailesiyle vakit geçiriyor Baba Halil İbrahim Doğan; "İki tane psikiyatrist yönlendirdiler, telefonla görüşüyorlar" Anne Doğan; "İnternet uygulamalarıyla vakit geçiriyoruz"
YEREL HABERLER Karantinadaki ilk otizmli 11 yaşındaki Can’a terapi ...
Kırıkkale çiçek açacak
YEREL HABERLER Kırıkkale çiçek açacak
Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır
YEREL HABERLER Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır
Kaymakam Yılmaz ile Başkan Türkyılmaz, pazaryerinde teftişte bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz ile Başkan Türkyılmaz, pazaryerinde ...
Köylüler 21 günlük karantina sürecini anlattı Karantina bitti, çiftçiler yarım kalan işlerine kaldığı yerden devam etti Karantina bitti, tarım işleri devam etti Köy sakinlerinden Mesut Akbal: "Bizler de illaki çekimser kaldık yani korku yaşadık" "Korona daha köy işlerine engel olamaz"
YEREL HABERLER Köylüler 21 günlük karantina sürecini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X