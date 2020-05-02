Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan çift: Onu çok görmek istiyoruz

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile geçen günlerde görüntülü olarak konuşan Kırıkkaleli Abdullah (68) ve Raziye (65) Öncü çiftti, görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirten Raziye Öncü, "Onu çok görmek istiyoruz. Geceleri bile rüyalarıma giriyor" dedi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 aile ile görüntülü olarak konuştu. Erdoğan'ın Kırıkkale'de görüştüğü Öncü ailesi, görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.<br>'ONUNLA KUCAKLAŞMAK İSTİYORUZ'<br>Erdoğan ile görüşen Abdullah Öncü, "Allah başımızdan eksik etmesin. Dünya bu hastalıktan dolayı diz çöktü, o hiç aldırış etmeden dünya ülkelerine yardım etti. Yardımsever bir insandır. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, terörün kökünü kazıdı. Rabbim onu başımızdan eksik ettirmesin, başımızın tacıdır. Rabbim kalan ömrümüzü de onun ömrünün üzerine koysun. İnşallah Cumhurbaşkanımız buraya gelir. Onunla kucaklaşmak istiyoruz. İnşallah yolu bu yana düşer gelir" dedi.<br>Daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür eden Öncü, bütün taleplerinin yerine getirildiğini söyledi.<br>'RÜYALARIMA GİRİYOR'<br>Raziye Öncü ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı ile görüşmek bizleri mutlu etti, gururlandırdı, ağladık. Onu yetiştirene kurban olurum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu candan yürekten seviyoruz, onun yoluna ölüyoruz. Onu çok görmek istiyoruz. Geceleri bile rüyalarıma giriyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-02 16:08:48<br>

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