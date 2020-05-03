Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

"Bu işler hep kader..."

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Kırıkkale’de dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafiğin yoğun olduğu bir saatte orta şeritte seyir eden otomobil, yeşil ışığı geçtikten hemen sonra sol şeride geçmek istedi. Hatalı dönüş yapan araca, sol şeritten gelen başka bir araç hızla çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada kontrolden çıkan araç, refüje çarparak durdu. KGYS tarafından kaydedilen kazanın sürücünün bir anlık hatasından kaynaklandığı gözler önüne serildi.

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