Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor Kırıkkale’ye nefes aldıracak dev projede ihale zamanı

Kırıkkale’de Kızılırmak üzerinde 444 bin metrekare alana kurulacak Millet Bahçesinin 13 Mayıs’ta yapılacak ihalesinin ardından yapım aşamasına geçilecek.

Hem Kırıkkale’nin hem de çevre illerin sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracak Millet Bahçesinin ihaleye çıkış tarihi müjdesini Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı verdi. Kırıkkale Celal Bayar Parkına entegre edilmesi için TOKİ Başkanlığınca Kırıkkale Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi adı altında ihalenin 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, projenin kente hayırlı uğurlu olmasını diledi. Millet Bahçesinin yapılacağı Celal Bayar Parkında incelemelerde bulunan Başkan Saygılı, projenin tamamlanmasıyla Kırıkkale’de kişi başı yeşil alanın kat ve kat artacağını vurguladı.



“Her yaş grubuna hitap edecek”

Millet Bahçesinin içerisinde, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, konuk evi, amfi tiyatro, izci kampı, mesire alanı, çim aktivite alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru, yürüyüş yolları bulunacağını söyleyen Başkan Saygılı sporseverlerin de unutulmadığını belirtti. Başkan Saygılı, projede 2 tenis kortu, 4 basketbol sahası, 650 metrekare açık hava egzersiz alanı ile çocuklar için 2 bin 600 metrekare çocuk oyun alanının bulunacağını belirtti. Bu alanlar ile başlı başına ilgi odağı olacağını söyleyen Başkan Saygılı, Millet Bahçesine ek olarak yapmayı planladıkları macera parkı, aquapark, ata sporları merkezi gibi alanlarla, Kırıkkale’nin İç Anadolu’nun cazibe merkezi olacağına inandıklarının altını çizdi.



“Kızılırmak’a değer katacak”

Türkiye’deki diğer Millet Bahçelerinden farklı olarak Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesinin 7'den 70'e her yaş gurubuna hitap edeceğini söyleyen Saygılı, “Millet Bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak. Çocuklarımız doğayla iç içe hazırlanan oyun alanlarında, bisiklet yollarında gönüllerince eğelenecekler. Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi, Kızılırmak’ın güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşehrilerimiz gönüllerince eğlenecekler” dedi.



“Şehir ekonomisine katkı sağlayacak”

Kırıkkale’nin sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracağına inandıkları Millet Bahçesinin, şehre günübirlik turist çekeceğine bunun da şehir ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Saygılı “Gerek Kırıkkaleli hemşehrilerimizin gerekse yanı başımızdaki Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan, şehir temposundan uzaklaşmak isteyen ailelerin, arkadaş topluluklarının birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önereceği bir yer olacak. Bir tarafta Kızılırmak, diğer tarafta yeşilin her tonu, bol oksijenli ortam Kırıkkale’ye yeni bir renk katacak” ifadelerini kullandı.



Kırıkkale’yi heyecanlandıran projenin detayları

Millet Bahçesi 3 bölümden oluşacak ve her bölümün kendi içinde ayrı ayrı fonksiyonları bulunacak. İlk bölge ve Celal Bayar Parkında gezi ve piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, permakültür alanı, mini hayvanat bahçesi, bitki gösteri alanı, çim aktivite alanları ve meydanlar, izci kampı, millet kıraathanesi, başkanlık konuk evi, sanat evi, çocuk oyun alanları, spor alanları, idari binalar, mescit, restoran yer alacak. İkinci bölgede de daha önce lunaparkın olduğu alan ayrı ayrı girişçıkış ve oto park alanının yanı sıra buraya pazar alanı ve spor tesisleri inşa edilebilecek. Mesire alanlarının bulunacağı üçüncü bölgeye ise Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet Bahçesinin cazibesini artırabilmek için ata sporları merkezi, su parkı ve macera parkı yapmayı planlıyor.

