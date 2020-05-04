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Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı

DHA

Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye müjdesini verdiği 2 ayrı millet bahçesinin projesi tamamlanarak, 13 Mayıs'ta ihaleye çıkacağı öğrenildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Millet bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret ederek, burada yaptığı konuşmasında, kentte iki ayrı millet bahçesi projesinin bulunduğunu ve kısa sürede bitireceklerini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına...

Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı

<br>Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye müjdesini verdiği 2 ayrı millet bahçesinin projesi tamamlanarak, 13 Mayıs'ta ihaleye çıkacağı öğrenildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Millet bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak" dedi.<br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret ederek, burada yaptığı konuşmasında, kentte iki ayrı millet bahçesi projesinin bulunduğunu ve kısa sürede bitireceklerini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından proje çalışması başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi'ne ait Kızılırmak kenarındaki 450 dönüm ile Keskin ilçesinde ilçe belediyesine ait 28 dönüm üzerine yapılması planlanan millet bahçesinde projeler hazırlandı. Projenin ihale tarihi ise 13 Mayıs olarak belirlendi.<br>Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezine yapılan millet bahçesi projesi ile ilgili olarak, "Millet bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak. Çocuklarımız doğayla iç içe hazırlanan oyun alanlarında, bisiklet yollarında gönüllerince eğlenecekler. Kızılırmak üzerine kurulacak olan millet bahçesi, Kızılırmak´ın güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşerilerimiz gönüllerince eğlenecekler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-04 16:17:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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