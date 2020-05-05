İngiltere'den getirilen 336 vatandaş, karantinadan tahliye edildi İş insanı Mehmet Maybarskan: "İngiltere'de para ile maske bulamadık" "Almanlar arasında konuşurken 'keşke biz de Türk olsaydık' dediğini duydum"

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantinaya alınan 336 vatandaş, 14 günün ardından tahliye edildi.

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilen 336 vatandaş, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Burada 14 günlük karantina sürelerini dolduran 336 vatandaş, AFAD'ın koordinesinde 18 otobüsle memleketlerine gönderildi. İçişleri Bakanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesi kurallarına da dikkat edilerek taşıma işlemi gerçekleştirildi. Tahliye çalışmaları kapsamında karantina bölgesinden ayrılan tüm araçların önceden dezenfekte edildiği öğrenildi. Kırıkkale Valiliğince de vatandaşlara turşu hediye edildi.



"Bu devlet gibi dünyada bir devlet yoktur"

İngiltere'de iş insanı olan bulunan Mehmet Maybarskan, Türkiye gibi dünyada başka bir devletin olmadığını söyledi. Almanların 'keşke biz de Türk olsaydık' diyerek Türkiye'yi övdüğüne şahit olduğunu anlatan Maybarskan, şunları kaydetti:

"Yemin ediyorum ben birçok ülke gezdim ama Türkiye gibi ne gördüm ne de yaşadım. Almanya'ya da gitmiştim. Fransa'ya da gitmiştim. Ben İngiltere'den geldim. Ama böyle bir ülke yok ülkemiz çok güzel. Herkes bu ülkenin değerini bilsin. Bu ülke o kadar güzel vatandaşlarına sahip çıkıyor ki öbür ülkeleri görüyoruz. Ben İngiltere havalimanına geldim Londra'dan. İki tane Alman kız gördüm. Ben Almanca bildiğim için kendi aralarında konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar biliyor musun? Benim gözlerim doldu. 'Keşke biz de Türk olsaydık.' öyle dedikleri zaman gözlerim doldu. 'Çünkü 23 gündür biz orada bekliyoruz. Daha bizi almadılar' Onun için Türkiye'nin derdi dediğim gibi arkadaşlar herkes çok iyi bilsin. Bu devlet hepimizin. Bu devlet gibi dünyada bir devlet yoktur."



"Sağlık Bakanımız süreci iyi yönetti"

Korona virüs sürecini iyi yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Dünya Sağlık Örgütü Başkanlığına getirilmesini isteyen Maybarskan, "Özellikle Sağlık Bakanımız bu süreci o kadar güzel yönetti ki ben Sağlık Bakanımızı nerede görmek istiyorum biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgüt Başkanlığında görmek istiyorum. Süreci çok iyi yönetti. Eğer başka ülkelerde bu süreci bu şekilde yönetseydi inan ki dünyada bu kadar ölümler olmazdı. Hastalıklar olmazdı. Ama çoğu ülkeler çoğu şeylerde bu sürece hiç sahip çıkmadılar" diye konuştu.



"Para ile maske bulamadık"

Maybarskan, İngiltere'de ücretli olarak maske bulamadıklarını belirterek, "İngiltere'de sokaklarda maske yok. Para ile maske bulamadık. Bir tane İngiliz gelmiş ağabeyime sormuş 'bu maskeleri nereden buldunuz? Biz arayıp bulamıyoruz. Size Türk devleti mi gönderdi?' gerçekten de orada sokaklar ne temizleniyordu. Sokaklara bakmıyorlardı. Ama burada görüyoruz bizim devletimiz sokakları temizliyorlar. Evleri temizliyorlar. Caddeleri temizliyoruz. Bak bu kadar araba getirmiş. Hangi devlet bunu yapar? Hangi devlet bu şekilde vatandaşlarına sahip çıkar?" şeklinde konuştu.

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