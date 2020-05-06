Oruç tutanlar için uzmanından beslenme önerileri: "Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor" Oruç tutmak vücuttaki gereksiz hücreleri temizliyor Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oruç tutanlar için uzmanından beslenme önerileri: "Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor" Oruç tutmak vücuttaki gereksiz hücreleri temizliyor Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir"

İHA

Oruç tutanlar için uzmanından beslenme önerileri: "Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor" Oruç tutmak vücuttaki gereksiz hücreleri temizliyor Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir"

Oruç tutanlar için beslenme önerilerinde bulunan Beslenme ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, "Yumurtanın sahurda mutlaka bulunması, hem kaliteli protein olması açısından, hem bağışıklığı güçlendirmek, hem de uzun süreli tok tutması açısından bizim önerdiğimiz bir şey" dedi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, oruç tutanlara yönelik yaptığı değerlendirmede, "Şimdi birden bire 15 saat aç kalıyoruz bu dönemde. Ondan sonra birdenbire midemizi tıka basa doldurursak eğer o zaman burada sindirimde bozukluklar oluşacak. Birdenbire bütün enerji, kan bağırsaklara ve mideyi göçecek ve hipotansif ataklar oluşabilecek" diye konuştu.

"Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor""
Beslenme ile ilgili önerilerde bulunan Bülbül, şunları kaydetti:
"Önce hafif iftariyelik dediğimiz, herkes kesesine uygun peynirinden, bugünkü normal pideyi düşünürsek 8'de 1'i kadar pidenin bir parça pide, peynir, zeytin, biraz da domates, salatalık, istiyorsa et ürünleri olabilir. Bunun içinde kuru et ürünleri kahvaltılık. Bunlarla bir iftariyelik. Bir bekleyip, bir yarım saat, bir saat. Bu sohbet olabilir, bir namaz olabilir. Ondan sonra gelip ana yemeğini yemesi benim önerdiğim esas olan. Yatmadan önce meyvesi olabilir burada. Ara öğün olarak ki bu dönemde portakal mandalina, muz ve elma benim en çok önerdiğim. Özellikle bağışıklık istemini güçlendirecek C vitamini, diğer B kompleksini ve A vitamini içerdiği için bunları öneriyorum. Bunlardan böyle bir karma tabak gece yatmadan önce. Sahurda da yine hafif beslenerek ve bir yumurta gerçekten uzun süre tok tutan bir besindir. O yüzden yumurtanın sahurda mutlaka bulunması, hem kaliteli protein olması açısından, hem bağışıklığı güçlendirmek, hem de uzun süreli tok tutması açısından bizim önerdiğimiz bir şey."

"Oruç vücuttaki safra hücreleri ve gereksiz hücreleri temizliyor"
Orucun metabolizmayı hızlandırdığını ancak bazı şartlarının olduğunu hatırlatan Bülbül, "Şimdi oruç metabolizmayı hızlandırıyor. Ama eğer bizim tuttuğumuz gibi yapmasak. Şöyle, gün boyu uyuyor bu dönemde uzun süre olan Müminler, sonra gece sabaha kadar yiyor. Bu hızlandırmaz. Bu kilo da verdirmez dediğim gibi hani gün boyu aç kaldık üzerine birden bire gece sahura kadar sürekli yemek yemek hiç metabolizma ile ilişkisi yok. İftarla sahur arasında en az 3 veya 4 öğün olacak şekilde aralara bölersek eğer çünkü esas uyku sırasında ve gece dediğim ağırlıklı beslenme ışıkla etkileniyor demiştim esas gece aç kalmamız bizim için önemli olan. Böyle hani biz gündüz uyuyup aç kalıp gece bol bol yersek hiçbir etkisini göremeyiz. Onun için biz bunun yararlı etkilerinden faydalanmak istiyorsak o zaman dediğim şekilde mutlaka aralıklı beslenilmesi gerekiyor. Açlıkla hani bağışıklık sisteminin çok fazla ilişkisi yok aslında. Aç kalma bağışıklığı artırmıyor ama şöyle vücudun direncini artırıyor. Yani bu sadece Müslümanlıkta, Budizm’de de var. Bunun dışında Yahudilikte de var. Yani hemen her dinde oruç var. Çünkü gerçekten bizim direnme gücümüzü artıran bir uygulama bu. O yüzden de bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde ...
İngiltere dönüşü Kırıkkale'de karantinaya alınan 336 kişi, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER İngiltere dönüşü Kırıkkale'de karantinaya alınan 336 ...
Kırıkkale'de mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de mezarlıklar bakıma alındı
İngiltere'den getirilen 336 vatandaş, karantinadan tahliye edildi İş insanı Mehmet Maybarskan: "İngiltere'de para ile maske bulamadık" "Almanlar arasında konuşurken 'keşke biz de Türk olsaydık' dediğini duydum"
YEREL HABERLER İngiltere'den getirilen 336 vatandaş, karantinadan ...
Altın fiyatlarında ‘suni’ yükseliş 'Güvenli liman' altına ilgi arttı Altın fiyatları artmaya devam ediyor Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar; "Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"
YEREL HABERLER Altın fiyatlarında ‘suni’ yükseliş 'Güvenli liman' ...
Valilik korona virüse karşı vatandaşları ‘lütfen’ diyerek uyardı Kırıkkale Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması: "Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı" "Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim"
YEREL HABERLER Valilik korona virüse karşı vatandaşları ‘lütfen’ ...
Korona virüse karşı dualar yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı dualar yükselmeye devam ediyor
(Görüntülü) Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi ...
Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
Kırıkkale’de kuvvetli yağış Vatandaşlar ıslanmamak için büyük mücadele verdi Önce yağmur sonra güneş
YEREL HABERLER Kırıkkale’de kuvvetli yağış Vatandaşlar ıslanmamak ...
Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor Kırıkkale’ye nefes aldıracak dev projede ihale zamanı
YEREL HABERLER Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X