Vali Sezer Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret etti Kırıkkale Valisi Yunus Sezer; "Hedef 1 milyon bağ fidanı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Sezer Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret etti Kırıkkale Valisi Yunus Sezer; "Hedef 1 milyon bağ fidanı"

İHA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde tarım projelerinin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Sezer Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret etti Kırıkkale Valisi Yunus Sezer; "Hedef 1 milyon bağ fidanı"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde tarım projelerinin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu.
İlk olarak Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret eden Vali Sezer, burada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bağ fidanı aşılama işleminin gerçekleştirildiği atölyede ve aşılama yapılacak bağ çubuklarının bulunduğu sahada da incelemelerde bulunan Vali Sezer, bu yıl 60 bine yakın bağ fidanının üretiminin yapılarak çiftçilerle buluşturulacağını kaydetti. Önümüzdeki dönem 1 milyon adet bağ fidanı üretimine geçmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Sezer "Öncelikle kendi ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisin hedef ve kapasitesini daha da genişleteceğiz. Delice ilçemizi bağcılık konusunda yeniden merkez hale getirebilmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçeye kurulan bağ fidanı üretim tesisinin kapasitesi arttırılarak bölge illerinin de ihtiyacını karşılayacak duruma gelecek. Bu çalışmada yer alan Birliğimize, Tarım Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, Belediyemize, İl Özel İdaremize ve projeyi maddi manevi destekleyen iş insanlarımıza, çiftçilerimize teşekkür ediyorum" ” dedi.
Sezer, daha sonra kentte seracılığın yaygınlaştırılması çalışmaları ve 100 dönüm sera kurulması hedefi doğrultusunda “KOP ile Yaz Seracılığı Projesi" kapsamında kurulan serayı ziyaret etti. Seracılığın Kırıkkale'de son dönemde gelişmeye başladığını ifade eden Vali Sezer ”Son iki yılda ilimiz sera varlığını üç katına çıkarttık. İlimizde örtü altı yetiştiriciliğini daha da büyütmek için projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.
Vali Sezer’in ziyaretlerinde Delice Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Belediye Başkanı Turgut Özdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ile Üzüm Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Erdem de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

65 yaş üzeri vatandaşın bahçe bakımını belediye ekipleri yapacak Yahşihan Belediyesinden yaşlılara kolaylık
YEREL HABERLER 65 yaş üzeri vatandaşın bahçe bakımını belediye ...
Oruç tutanlar için uzmanından beslenme önerileri: "Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor" Oruç tutmak vücuttaki gereksiz hücreleri temizliyor Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir"
YEREL HABERLER Oruç tutanlar için uzmanından beslenme önerileri: ...
Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde ...
İngiltere dönüşü Kırıkkale'de karantinaya alınan 336 kişi, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER İngiltere dönüşü Kırıkkale'de karantinaya alınan 336 ...
Kırıkkale'de mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de mezarlıklar bakıma alındı
İngiltere'den getirilen 336 vatandaş, karantinadan tahliye edildi İş insanı Mehmet Maybarskan: "İngiltere'de para ile maske bulamadık" "Almanlar arasında konuşurken 'keşke biz de Türk olsaydık' dediğini duydum"
YEREL HABERLER İngiltere'den getirilen 336 vatandaş, karantinadan ...
Altın fiyatlarında ‘suni’ yükseliş 'Güvenli liman' altına ilgi arttı Altın fiyatları artmaya devam ediyor Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar; "Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"
YEREL HABERLER Altın fiyatlarında ‘suni’ yükseliş 'Güvenli liman' ...
Valilik korona virüse karşı vatandaşları ‘lütfen’ diyerek uyardı Kırıkkale Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması: "Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı" "Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim"
YEREL HABERLER Valilik korona virüse karşı vatandaşları ‘lütfen’ ...
Korona virüse karşı dualar yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı dualar yükselmeye devam ediyor
(Görüntülü) Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi ...
Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
Kırıkkale’de kuvvetli yağış Vatandaşlar ıslanmamak için büyük mücadele verdi Önce yağmur sonra güneş
YEREL HABERLER Kırıkkale’de kuvvetli yağış Vatandaşlar ıslanmamak ...
Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor Kırıkkale’ye nefes aldıracak dev projede ihale zamanı
YEREL HABERLER Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X