43 ilin geçiş noktasında araçlar tek tek durduruldu Kırıkkale Valisinden sürücülere korona virüs uyarısı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında araçlar tek tek durduruldu. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, son 4 ayda trafik kazalarında düşüş yaşandığını söylerken trafik denetimleri de havadan drone ile görüntülendi.

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale Valiliği çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa kentin giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı. Sürücülerin seyahat belgeleri de kontrol edilirken kentin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekiplerinin sürekli uygulama yapacağı bildirildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetimlere katılan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, seyahat halindeki vatandaşlara maske dağıtıp acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



"Son 4 aydır trafik kazalarında bir düşüş var"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, hem Trafik Haftası hem de korona virüs tedbirler kapsamında uygulama gerçekleştirildiğini söyledi. Sezer, “Trafik haftası münasebetiyle burada uygulama noktasındayız. Burası 43 ilin geçiş noktası olan bizim kontrol noktamız. Burada korona virüs tedbirleri dolayısıyla hem trafik uygulaması hem de sağlık ekiplerimiz tarafından sağlık taraması yapılıyor ilimize giren ve ilimizden çıkan yolculara yönelik. Biz evlerde duruyoruz ama trafik kurallarını da aklımızdan çıkarmadan gideceğimiz yerlere sağlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Son 4 aydır trafik kazalarında bir düşüş var. Aynı zamanda da arkadaşlarımızın trafik kuralları ile ilgili bilinçlenmesiyle alakalı bir şey. Trafik kurallarını hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmıyoruz. Ben burada görev yapan tüm trafik arkadaşlarımıza, emniyet personelimize, jandarma personelimize aynı şekilde onlara eşlik eden sağlık personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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