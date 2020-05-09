Kırıkkale'de 'hayvan otlatma' kavgası; 3 yaralı

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, hayvan otlatma yeri tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. <br>Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Yuva Mahallesi'nde bulunan merada meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Y.T., küçükbaşlarını otlatmak için meraya getirdi. İddiaya göre, arazinin kendi otlatma alanı olduğunu öne süren H.A. (37), M.A. (25) ve F.T. (40), hayvanlarını başka yere götürmesini istedikleri Y.T. ile tartışmaya başladı. Y.T., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üç kişiye yanında getirdiği av tüfeği ile ateş etti.<br>İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Y.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan yaralılardan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan Akyıldız<br>2020-05-09 02:14:11<br>

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