Korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı Kırıkkale'de 185 kişiye korona cezası

Kırıkkale’de, korona virüs tedbirlerine rağmen kural tanımayan ve insan sağlığını hiçe sayan 185 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale’de korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle boş kalan ve araç trafiğine kapatılan Zafer Caddesi, eski günlerini aratmayacak şekilde yoğunlaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar vakitlerinin bir çoğunu dışarıda geçirmeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara ekip araçlarından "Değerli vatandaşlarımızın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, unutmayalım hayat eve sığar, anlayışınız için teşekkür ederiz sağlıklı günler dileriz" şeklinde anons yaparak, evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Cadde üzerinde devriye yapan ekipler, vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Cadde üzerinde tek tek kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı olan vatandaşlara tutanak tuttu. İnsan sağlığını hiçe sayan toplam 185 kişiye idari para cezası uygulandı. Kırıkkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlarlar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince de insan yoğunluğunun olduğu noktalarda maske dağıtımı yapıldı.



"185 şahsa idari yaptırım tutanağı tanzim edildi"

Valilikten yapılan açıklamada, "Kolluk kuvvetleri tarafından tedbir ve yasakların uygulanmasına yönelik olarak ilimiz merkezinde 9 Mayıs günü 65 yaş üstü 26 kişiye, 20 yaş altı 37 kişiye, park bahçe ve mesire alanı yasağı 19 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye toplamda bir günde toplam 185 şahsa idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. Vatandaşlarımızın Covid19 kapsamında alınan tedbirlere uyması toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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