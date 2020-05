Anneler Günü öncesi çiçekçilerde son gün yoğunluğu Sevgiyi göstermenin en güzel yolu ‘çiçek’ Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Anneler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan çiçekçilerde son gün yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs dolayısıyla program, etkinlik, fuar ve özel günlerin iptal edilmesi, çiçekçilerin işlerini de olumsuz etkilemişti. Satışları olumsuz etkilenen esnafa ‘Anneler Günü’ can suyu oldu. Kırıkkale’de de çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek adına yoğun bir mesai harcıyor. Günler öncesinden stoklarını tamamlayan çiçekçiler, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla sıkı bir şekilde hijyen kurallarına uyarak çalışıyor. Birbirinden güzel rengarenk çiçekler ve hediyeler de, sipariş üzerine annelere ulaştırılmak üzere bekliyor.



“İnternet üzerinden siparişler arttı”

Korona virüsün aile değerlerini hatırlattığını belirten Çiçekçi Ahmet Güney, “Korona virüs yüzünden insanlar ailesine sevgisini daha çok anladı. Bu yüzden hediyeler almaya çalışıyor. Biz de en temiz, en düzgün şekilde kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Akıllarına geldikçe sosyal medyadan ya da internetten görüp sipariş veriyorlar. Teknoloji çağına giriş yapıyoruz bence. Uzaktan eğitim başladı. Telefonla siparişler başladı. İnternet üzerinden siparişler arttı. Öncesinde kimse dışarı çıkamadığı için işler çok durgundu. Şimdi internet üzerinden de olsan telefondan da olsa bir yoğunluk var. Genelde her zaman yoğunluk oluyordu. Küpeli çiçeği annelerin, teyzelerin, nenelerin gözdesi şu anda. Fiyatlar da mevsim çiçekleri 15 lira 20 lira olarak değişiyor. Küpeli çiçekler askıda olduğu zaman 3540 lira. Kaktüslerimiz de 10 liradan başlıyor. Her bütçeye uygun güzel çiçekler var” dedi.



“Annelerin hakları ödenmez”

Anneler Günü dolayısıyla eşine çiçek alan Adem Üzer ise, “Bütün anneler bir çiçektir hakları ödenmez. Ben eşime aldım bu çiçeği o da bir anne. Bütün çiçekler güzel insanlar görünce ruhları açılıyor. Daha bir güzellikler hissediyor. Farklı bir duygu. Korona virüs dolayısıyla dışarı çıkamıyorlar inşallah bu günler de geçecek. Allah zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.