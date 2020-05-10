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Anneler için dilek fenerleri ile gökyüzünü süslediler

İHA

Kırıkkale'de vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla uçurdukları dilek fenerleri ile gökyüzünü süsledi.

Anneler için dilek fenerleri ile gökyüzünü süslediler

Kırıkkale'de vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla uçurdukları dilek fenerleri ile gökyüzünü süsledi.

Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Vatandaşlar, anneler için yaktıkları dilek fenerleriyle gökyüzünü süsledi. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Anneler Günü'nü arkadaşlarımız farklı bir şekilde kutlamak istedi. Virüsten dolayı anneler evlerde, bizler evlerdeyiz. Onlara bir nebze de olsa moral olması için dilek balonları uçuralım istedik. Anneler Günü bir gün değil, bir ömür. Annelerimizin kıymetini bilmemiz lazım. İnsanlarımızın gerçekten anne yürekli olması lazım. Anne yürekli demek merhametli olmak demek. Merhametli annelerimizin haklarını ödeyemeyiz. Benim de annem ahirete intikal etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Efendimize komşu eylesin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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