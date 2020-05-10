Sokağa çıktı, ilk işi dükkan kirasını almak oldu 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın hafta içi kaldırılmasını istedi

Kırıkkale'de korona virüs (Covid19) nedeniyle haftalarca evlerde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi kaldırılmasını istedi. 45 gün aradan sonra ilk defa sokağa çıkan bir vatandaş ise, dükkan kirasını almaya gittiğini söyledi.

Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar haftalardır evlerindeydi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verildi. Kırıkkale'nin en işlek caddesi olan Zafer Caddesi 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı. Güneşli havanın keyfini çıkartan vatandaşlar, özgürce sokakta gezdi. Bu kısıtlamanın pazar gününe getirilmesinden dolayı şikayet eden bazı vatandaşlar, banka ve kamu kurumlarındaki işlerini yapamadıklarını dile getirdiler. Sokağa çıkan bir vatandaşın ise ilk işi dükkan kirasını almak oldu. 45 günün ardından sokağa yeni çıktığını ifade eden 75 yaşındaki Arif Yıldırım, "Bir dükkanım var, kirasını almaya gidiyorum. Her zaman keşke yapılsa. Bak ben 45 gündür ilk defa evden çıkıyorum. Onun için kendimizi kollayacağız" dedi.



"Bu virüsü biz Müslümanlar yenmezsek hiç kimse yenemez"

10 Mart'tan beri dışarı çıkmadığını belirten 71 yaşındaki Cennet Gönül Sekmen, "Hatim indirdim, Kur'anı Kerim indirdim. Şimdi de SalatTefriciye'yi okuyorum. Bacaklarım tutmuyor, dualarımla inşallah hepsi iyi olacak. İyi ki Tayyip bey bunu bize verdi. Dünya durdukça Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün sağlık çalışanlarına, memurlarına, bütün herkese çok teşekkür ederim. Evimde oturuyorum, balkonuma çıkıyorum. Mart'ın 10'undan beri hiçbir yere çıkmadım. Çocuklarımın sözünü tuttum. Zaten bir kızım var, oğlum öldü. Yeneceğiz bu virüsü. Biz Müslümanlar yenmezsek hiç kimse yenemez. Allah diyen adamdan zarar gelmez" diye konuştu.



"Özgürce geziyoruz"

Bir vatandaş da, "Bunu bize tanığı için çok teşekkür ederim. En azından hiç olmazsa özgürce geziyoruz. Bir ricam var hükümetten. Bizim bankada işlerimiz var. Eğer bunu pazar günü değilde salı, çarşamba veya perşembe gününde 1 gün müsaade ederlerse çok çok memnun oluruz. Yapacak işlerimiz var bugün her taraf kapalı. Benim banka borcum var yatıramıyorum" şeklinde konuştu.

65 yaşındaki Haydar Taloğlu da, bankada işlerinin olduğunu söyleyerek, kısıtlama yasağının hafta içi kaldırılmasını istedi.

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