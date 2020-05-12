Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

<br>Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin'de tarihi eser satmak için arayış içinde olan şüpheliler ile irtibata geçti. Alıcı gibi davranan ekipler, pazarlık yapıp, 2 kişi ile bir araya geldi. Jandarma, bu sırada tarihi eserleri kendilerine satmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 16 obje ele geçirildi. 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Keskin Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-12 13:31:53<br>

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