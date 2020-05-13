5 yaşındaki Asya'nın ilk işi kumbarasını bağışlamak oldu Herkes parklara, o minik yüreğiyle bankaya koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında haftalardır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Kırıkkaleli 5 yaşındaki Asya'nın ilk işi biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak oldu.

Kırıkkale'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, kumbarasında biriktirdiği 71 Lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamaya karar verdi. Babasıyla birlikte bankanın yolunu tutan Asya, önce bankada diğer müşteriler gibi sırasını bekledi. Minik Asya, işlem sırası kendisine geldiğinde haftalardır biriktirdiği metal paraları görevliye teslim edip makbuzunu aldı.



"İlk işim bankaya koşmak oldu"

Kumbarasını bağışladığını ifade eden Asya Şimşek, "Paramı yatırmak için geldim. Cumhurbaşkanı maaşını bağışladı. Ben de paramı bağışladım. Bankaya da paramı yatırmaya geldim. Bugün Cumhurbaşkanım herkese tatil yaptığı için ben de ilk işim bankaya koşmak oldu. Bankaya 71 Liramı yatırmak için geldim. Cumhurbaşkanım bağışladığı için ben de kumbaramı bağışladım" dedi.



"Amacımız çocuğumuzun vatan ve bayrak sevgisini hissetmesi"

Babası Murat Şimşek de, "Bugün bankaya Cumhurbaşkanımızın 'biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekte bulunmak için çocuğumuzun evde kumbarası vardı. Kendi isteği olarak dedi babacığım 'ben de bunu yatırabilir miyim?' dedi. Tabi kızım dedik biz de. Ondan sonra çocuğumuzu sokağa çıkma yasağı olduğu için getiremedik. Bugün de Cumhurbaşkanımızın 014 yaş grubuna sokağa çıkma izni verdiği için bankaya gelip vatandaşlık görevimizi yapmak istedik. Burada bizim amacımız insanların duygusuyla oynamak değil, çocuğumuzun vatan sevgisini, bayrak sevgisini daha iyi hissetmesini anlatmak için getirdik. Çocuğumuzda heyecan vardı. Devlete bir katkımız olacak dedi, gülüyordu hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.

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