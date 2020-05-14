Pandemi Koordinatöründen 'korona virüs' açıklaması: "İlköğretim aşamasını büyük oranda geçtik" Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: "Salgının hızı düştü ve ülke olarak iyi yönde gidiyoruz" "Mesafeli durmaya ve maskeyi doğru şekilde kullanmaya ihtiyaç var" "Hastalığı geçirmedikçe hepimiz hedef olmaya devam etmiş olacağız"

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Pandemi Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, korona virüs tedbirlerinde iyi bir aşama kaydedildiğini belirterek, "Korona virüste ilköğretimi geçenlerin orta öğretime geçmeleri şarttır. Aksi halde film başa saracak" dedi.

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