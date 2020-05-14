Kırıkkale'de ağaca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.<br>Kaza, KayseriAnkara yolu üzerindeki Keskin girişinde meydana geldi. Kırıkkale'den Keskin'e yolcu taşıyan Hıdır Kaymaz yönetimindeki 71 K 991 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarparak, devrildi. Kazada, sürücü Hıdır Kaymaz ile minibüste bulunan Hüseyin D., Mehmet D., Şerafettin B., Duran U., Niyazi E. ve Şuayip K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Kırıkkale yönü, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Keskin Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-14 17:27:17<br>

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