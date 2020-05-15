43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, polis ekiplerince gece yarısı gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgeleri tek tek incelendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki denetim noktalarından biri de Kırıkkale. 'Kilit kavşak'tan girişçıkış yapmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince tek tek denetlenmeye devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri ve diğer evrakları tek tek incelendi. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları istendi.

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