Vali Sezer, 'Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında video konferans sistemi ile “Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Dijital şehir buluşmalarının 32’ncisini Kırıkkale’de gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum “Bugün yapacağımız istişarelerde Bakanlığımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm projelerimiz, sosyal konut çalışmalarımız ve millet bahçelerimiz ile alt yapı ve çevre yatırımları çerçevesinde yapacağımız işleri hep birlikte istişare etme imkânı bulacağız” dedi. Bakanlık olarak Kırıkkale’de yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi veren Bakan Kurum “Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca bugüne kadar 5 bin 200 konut projesi gerçekleştirdik. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında bin 6 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Yine 100 bin konutta da 739 sosyal konut yapmayı planlıyoruz. İnşallah onları da Haziran ayı sonuna kadar projelerimizi yaparak hızlı bir şekilde uygulamaları gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, kentin kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, millet bahçesi çalışmaları, altyapı ve çevre yatırımlarıyla ilgili talepleri aktaran ve yürütülen projeler hakkında bilgi veren Vali Yunus Sezer ise Kırıkkale’ye verdikleri destekten dolayı Bakan Kurum’a teşekkür etti.

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