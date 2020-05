65 yaş üzeri her iki kişiden biri hipertansiyon hastası Dünya Hipertansiyon Günü

Dünyada yaklaşık 1.5 milyar yüksek kan basıncı ya da hipertansiyon hastası olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kayıhan, her yıl 9.4 milyon insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini ve 65 yaş üzeri her iki kişiden birisinin de hipertansiyon hastası olduğunu belirtti.

Hipertansiyonun dünya genelinde tek başına felç, kalp krizi, böbrek hastalıkları ve diyabete neden olan en büyük ölüm sebeplerinden biri olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kayıhan "Her yıl 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Gününün asıl amacı yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme, kalp damar hastalıkları ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir. Hastalık süresince herhangi bir şikayet görülmez, ancak yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde, tüm vücuttaki atardamarlara ve yaşamsal önemi olan organlara hasar verebilir. Bu nedenle yüksek kan basıncı 'sinsi katil' ya da 'sessiz katil' olarak adlandırılır" dedi.



"Hipertansiyon tanısı alan hasta sayısı çoğalmaktadır"

Dr. Kayıhan, "Şikayeti olan hastalarda ise genelde baş ağrısı, halsizlik, bulanık görme gibi şikayetler görülebilir. Günümüzde sağlık hizmetlerine ulaşımın kolay olması ve toplumun bilinçlenmesi nedeniyle hipertansiyon tanısı alan hasta sayısı çoğalmaktadır. Ancak her ne kadar tanı ve tedavi imkanları gelişmiş olsa da belirti vermeden adeta buz dağının görünmeyen kısmı gibi pek çok tanı konulmamış hasta vardır" ifadelerini kullandı.



"Hipertansiyon tedavisinde önemli tedaviler mevcuttur"

Sistolik tansiyona halk arasında büyük tansiyon, diyastolik tansiyona ise küçük tansiyon denildiğini aktaran Kayıhan, "Yaş grupları ve etnik ırklara göre tansiyon tanısı için üst ve alt sınırlar değişmekle birlikte kabaca sistolik tansiyon için 140 mm/hg ve diyastolik tansiyon için 90 mm/hg üst sınır olarak baz alınmaktadır. Hipertansiyon, hiperlipidemi (kan kolesterol yüksekliği), şeker hastalığı ve obezite adeta kümelerin kesişim kümeleri gibidir. Obezitesi olan diyabeti olan ve kolesterol yüksekliği olan hastalarda maalesef hipertansiyon sıklığı da oldukça fazladır. Günümüzde hipertansiyon tedavisinde önemli tedaviler mevcuttur. Hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz, kilo verme ve düzenli beslenme, tuzdan kısıtlı diyet ve bu uygulamalara rağmen hedef tansiyon değeri kontrol altına alınamazsa tansiyon ilacı ilaç tedavileri uygulanabilir" şeklinde bilgiler verdi.

