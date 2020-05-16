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Seri üretim başladı: Aylık 45 milyon maske Kırıkkale Valisi Sezer, atölyede incelemelerde bulundu

İHA

Kırıkkale'de geçen hafta faaliyete geçen bir atölyede, ayda 45 milyon cerrahi maske üretileceği bildirildi.

Seri üretim başladı: Aylık 45 milyon maske Kırıkkale Valisi Sezer, atölyede incelemelerde bulundu

Kırıkkale'de geçen hafta faaliyete geçen bir atölyede, ayda 45 milyon cerrahi maske üretileceği bildirildi.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günde 1.5 milyon maske üretimi yapılacak. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile birlikte yeni kurulan atölyede incelemelerde bulundu. Bir hafta önce Valilik bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce faaliyete geçen atölyede ayda 45 koruyucu maske üretilecek. Atölyede yaklaşık 100 kişi istihdam edilirken üretimi yapılan maskelerin de, ülke genelinde sağlık personeline ulaştırılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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