Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- TANZANYA'dan getirilen 53 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de yurda yerleştirildi. <br>Tanzanya'dan Türkiye'ye gelen 53 kişinin bulunduğu uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra 4 otobüsle Kırıkkale'ye getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 53 kişi, tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek tek kişilik odalara yerleştirildi. <br>Vatandaşların yurda sevki sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolcuların tamamının yurda yerleştirilmesinin ardından otobüsler, AFAD çalışanlarınca dezenfekte edildi. 14 günlüğüne karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sağlayacak. <br>DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-17 10:51:41<br>

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