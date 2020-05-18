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Yapılan 'göçük' ihbarı yanlış anlaşılınca "Bu kadar ekibin gelmesine gerek yoktu" dedi Göçük ihbarı yanlış anlaşıldı, tüm köylü ve ekipler ayağa kalktı Kırıkkale'de ekipleri ayağa kaldıran olay Hızla olay yerine giden ekipler durumu anlayınca derin bir nefes aldı

İHA

Kırıkkale'de su çıkartma çalışması esnasında bir köylü dizlerine kadar toprak altında kaldı. Olayın 'göçük' olarak ihbar edilmesi sonrasında köye çok sayıda ekip sevk edilse de durumun çok farklı olduğu anlaşıldı.

Yapılan 'göçük' ihbarı yanlış anlaşılınca "Bu kadar ekibin gelmesine gerek yoktu" dedi Göçük ihbarı yanlış anlaşıldı, tüm köylü ve ekipler ayağa kalktı Kırıkkale'de ekipleri ayağa kaldıran olay Hızla olay yerine giden ekipler durumu anlayınca derin bir nefes aldı

Kırıkkale'de su çıkartma çalışması esnasında bir köylü dizlerine kadar toprak altında kaldı. Olayın 'göçük' olarak ihbar edilmesi sonrasında köye çok sayıda ekip sevk edilse de durumun çok farklı olduğu anlaşıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyünde, bir arazi üzerinde kepçe ile su çıkarma çalışması sırasında 62 yaşındaki Yılmaz Dönmez'in üzerine toprak parçaları düştü. Diz hizasına kadar kayan toprağın altında kalan Dönmez'i çevredeki vatandaşlar hemen bir olumsuzluk yaşanmadan bulunduğu yerden çıkardı. Burada bulunan vatandaşlar, ikinci bir göçük ya da toprak kayması tehlikesine karşı ve şahsın sağlık durumu için olayı 112'ye bildirdi. Yapılan ihbarda göçük altında birden fazla kişi kalındığı zannedilince olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hemen köye gelen ekipler, durumun farklı olduğunu anlayınca derin bir nefes alarak geri döndü. Sağlık görevlileri de toprakta bir süre sıkışan Dönmez'in burada ayakta tedavisini yaptı.
Arazide su çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz Dönmez, "Su çıktı, alta kepçe ile indim. Çıkarken göçük dizlerime kadar geldi. Göçük bir daha gelir diye korktuk. Tekrar ikinci bir göçük gelir diye panik yaptılar. Öyle bir ağrım falan yok. Ağrım sızım yok dedim" ifadelerini kullandı.
"Yaz kardeş yaz, olay yerini ihbar eden benim" diyen Zafer Doluca da, "Kanalın kenarında duruyordu. O oynak toprağın altında kaldı. Aslında bu kadar ambulansın, itfaiyenin, jandarmanın gerek yoktu. O da ayakta tedavi edildi" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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