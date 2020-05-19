Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları

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Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Korona virüs tedbirlerinin de alındığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardında sona erdi.

Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saat 19:19'da Fikret Karabudak Stadyumu'nda ve tüm evlerin balkonlardan vatandaşların İstiklal Marşı okuyacağı bildirildi.

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