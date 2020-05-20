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Çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı Patenini, bisikletini alan 4 saatlik arada meydanlara koştu

İHA

Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla dışarı çıkması kısıtlanan çocuklar, 4 saatlik arada sıcak havanın tadını çıkardı.

Çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı Patenini, bisikletini alan 4 saatlik arada meydanlara koştu

Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla dışarı çıkması kısıtlanan çocuklar, 4 saatlik arada sıcak havanın tadını çıkardı.
Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 014 yaş arası çocuklara bugün ikinci kez 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle çocuklar adeta sokaklara akın etti. Kırıkkale'de de dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Bisikletini, patenini, balonunu ve oyuncaklarını alan çocuklar park ve meydanlara koşarken yaşı biraz daha büyük olanlar ise arkadaşlarıyla görüşerek hasret giderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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