Kediler için ilaç almaya giden öğrenciler döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaştı

Kırıkkale'de biberonla besledikleri kedilerin gözleri için ilaç almaya giden öğrenciler, geri döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Her gün besledikleri kedilerin başlarının kesildiğini gören öğrenciler, minik yavruları gömdü.

Kırıkkale'de merkez Sanayi Mahallesi'nde oturan öğrenciler, bir barakada biberonla besledikleri kediler için ilaç almaya gitti. Her gün özenle baktıkları kediler için ilaç alan öğrenciler, geri döndüklerinde ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Öğrenciler, bir kedinin başını kesilmiş, diğer kedilerin de iple boğulmuş olduğunu gördü. Öldürüldükleri yere kedileri gömen öğrenciler, 'hayvan sevgisi' konulu çevrim içi ders sırasında olayı öğretmenlerine anlattı. Öğretmenleri ise fotoğrafları hayvanseverler derneğine gönderip, bu içler acısı durumu yapanların bulunmasını istedi.

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