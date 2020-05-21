Kırıkkale'de öldürülen kediler için soruşturma başlatıldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale Valiliği, öğrencilerin biberonla besledikleri yavru kedilerin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kırıkkale’de biberonla besledikleri kediler için ilaç almaya giden öğrenciler, döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaştı' şeklinde haberler yer almıştır. Habere konu iki kedi yavrusunun öldürülmesi olayının ilimiz Sanayi Mahallesi 1139 Sokak üzerinde yaklaşık 10 gün önce meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine olayı gerçekleştiren şahıs/şahısların tespitine yönelik araştırmalara derhal başlanmış olup sonucundan ayrıca bilgi sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.